Президент признался, что употребил порошок. На фоне недавнего обновления антирекорда суточной смертности от COVID-19, он вызвался быть добровольцем в испытаниях нового "творения" российских ученых, которое едва ли одобрит ВОЗ. Путин захотел одним из первых испытать на себе так называемую назальную вакцинацию, пишет , информирует .

Об этом он с гордостью рассказал россиянам на совещании, фрагмент которого уже появился на YouTube.

Так, Путин решил доказать свою веру в российскую медицину на практике. Он "нюхнул за Русь" экспериментальную форму вакцины от коронавируса "Спутник V". Формулу самой вакцины, к слову, украла у AstraZeneca. Но это все равно не помогло россиянам получить одобрение препарата от ВОЗ и регуляторов и ЕС.

И пока во всем мире эффективность и безопасность "Спутника V" считаются недоказанными, Путин подписал так называемое соглашение об отказе от претензий и принял участие в эксперименте.

Назальную вакцину, которую "нюхнул" Путин, создавали ученые из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. В планируют, что в эксперименте по испытанию нового препарата примут участие 500 человек. Об одном смельчаке уже стало известно.

На совещании с членами правительства Путин рассказал, что через шесть месяцев после вакцинации печально известным "Спутником" у него почему-то опустился уровень защитных титров антител. Поэтому ему предложили понюхать "лечебный" порошок. Поступок Путина бурно обсуждается в сети и пользователи уже шутят, что так изящно "травить" президента еще никто не осмеливался.

По словам главы страны-агрессора, инструмент для введения порошка представляет собой "обычный шприц", в котором вместо жидкой субстанции находится сыпучее вещество. Почетную миссию проведения опытов над президентом взял на себя глава центра имени Гамалеи.

"Он набрал порошок, попросил вдохнуть глубоко на счет три, пшикнул с одной стороны, с другой стороны", - рассказал Путин о процедуре введения порошка.

Судя по всему, доверие россиян к вакцине, которую не признают практически во всем мире, быстро падает. Поэтому Путин и мог решиться на опыт. Однако употреблял ли он самом деле этот порошок - сказать сложно. Ведь президент не предоставил никаких наглядных доказательств своим словам. Вполне вероятно, что на самом деле он воздержался от сомнительных препаратов, но решил замотировать россиян поверить в силу русской медицины.

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