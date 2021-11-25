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|Китай запретил звездам показывать роскошь в соцсетях
|25.11.2021 05:45
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Китайские власти запретили местным знаменитостям "хвастаться богатством" или "экстравагантными удовольствиями" в социальных сетях.
Согласно заявлению китайского агентства по регулированию интернета, аккаунты знаменитостей и фан-клубов должны "следовать общественному порядку и добрым нравам, придерживаться правильной ориентации общественного мнения и ценностей, продвигать основные социалистические ценности и поддерживать здоровый образ жизни и вкус", пишет , информирует со ссылкой на .
Официальные лица выступают против скандалов со знаменитостями и фанатами в сети, которые, по их словам, вызывают социальные беспорядки.
Звездам также запретили распространять слухи, публиковать ложную или частную информацию, провоцировать фанатов "словесными нападками друг на друга" и побуждать участвовать в "незаконном сборе средств или нерациональных инвестициях".
Также власти запретили проводить прямые трансляции 88 личностей, в том числе китайско-канадскому рэперу Крису Ву, которого недавно обвинили в сексуальном насилии.
Доступ к глобальным платформам, таким как Twitter, Facebook и YouTube, в Китае заблокирован, так что жители используют внутренние сайты, подвергающиеся цензуре, такие как Weibo, Renren и Youku.
Чтобы обеспечить соблюдение новых правил, китайские социальные сети теперь обязаны сообщать властям о "предполагаемых незаконных и преступных действиях звезд и групповых конфликтах с участием фанатов", одновременно модерируя контент, который может вызвать социальные беспорядки.