Китайские власти запретили местным знаменитостям "хвастаться богатством" или "экстравагантными удовольствиями" в социальных сетях.

Согласно заявлению китайского агентства по регулированию интернета, аккаунты знаменитостей и фан-клубов должны "следовать общественному порядку и добрым нравам, придерживаться правильной ориентации общественного мнения и ценностей, продвигать основные социалистические ценности и поддерживать здоровый образ жизни и вкус", пишет , информирует со ссылкой на .

Официальные лица выступают против скандалов со знаменитостями и фанатами в сети, которые, по их словам, вызывают социальные беспорядки.

Звездам также запретили распространять слухи, публиковать ложную или частную информацию, провоцировать фанатов "словесными нападками друг на друга" и побуждать участвовать в "незаконном сборе средств или нерациональных инвестициях".

Также власти запретили проводить прямые трансляции 88 личностей, в том числе китайско-канадскому рэперу Крису Ву, которого недавно обвинили в сексуальном насилии.

Доступ к глобальным платформам, таким как Twitter, Facebook и YouTube, в Китае заблокирован, так что жители используют внутренние сайты, подвергающиеся цензуре, такие как Weibo, Renren и Youku.

Чтобы обеспечить соблюдение новых правил, китайские социальные сети теперь обязаны сообщать властям о "предполагаемых незаконных и преступных действиях звезд и групповых конфликтах с участием фанатов", одновременно модерируя контент, который может вызвать социальные беспорядки.

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