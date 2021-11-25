Редко резолюции Конгресса вызывают такое волнение власти в Москве, как предложение Палаты представителей — инициатива, представленная на прошлой неделе. В проекте, переданном на рассмотрение Комитета по иностранным делам Палаты представителей, конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон после 2024 года. Они считают, что поправки в российскую конституцию, снимающие ограничение срока полномочий Путина, были «незаконными», пишет , информирует со ссылкой на .

В тексте резолюции также отмечено, что любая попытка Путина остаться у власти после завершения его последнего срока в 2024 году будет «требовать непризнания со стороны Соединенных Штатов».

Это предложение не было неожиданностью. Юридический анализ пришел к выводу, что прошлогодние поправки к российской конституции, позволившие Путину стать действительно «пожизненным президентом», были приняты с серьезными нарушениями правовой процедуры. Среди прочего процесс нарушил законодательные требования о том, что изменения вносятся отдельно, а не блоком, и что значение первых двух глав конституции должно оставаться неизменным. Принятие этих изменений действительно нарушило как внутреннее избирательное законодательство, так и обязательства России перед Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В юридическом заключении Венецианской комиссии эти поправки оцениваются как «серьезная угроза верховенству права», а процедура их принятия в действие — «явно несоответствующая».

В сентябре Европарламент назвал поправки «незаконными» и осудил «любые попытки Путина остаться в должности по истечении его текущего и последнего президентского срока в 2024 году». Кремль и сторонники режима Путина ответили обычной критикой.

Однако неприятные новости из вызвали истерику в Кремле. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков осудил резолюцию Коэна-Уилсона как «агрессивную» и «неприемлемую». Представитель России Мария Захарова обвинила в «вмешательстве в дела суверенного государства». Спикер российского парламента Вячеслав Володин заявил, что Соединенные Штаты пытаются ослабить и уничтожить Россию.

Высокопоставленные депутаты-сторонники режима Путина осудили инициативу конгрессменов как «провокацию» и «нарушение международного права» и даже пригрозили разорвать дипломатические отношения с Соединенными Штатами.

Предложение Палаты представителей не является ни провокационным, ни неожиданным. Идея отказаться признавать нелегитимных иностранных лидеров уже давно укоренена во внешнеполитическом курсе — от отказа бывшего американского президента Вудро Вильсона признать самопровозглашенного мексиканского лидера Викториано Уэрта до отказа президента Рональда Рейгана признавать филиппинского лидера Маркоса Фердинанда.

Совсем недавно Соединенные Штаты отказались признать сфальсифицированную победу на выборах Николаса Мадуро в Венесуэле и Александра Лукашенко в Беларуси. Вашингтон не признает их законными лидерами своих стран. Учитывая схожесть между режимами в Беларуси и России, непризнание Путина президентом принесет последовательность в дипломатические стандарты .

Разница, конечно, была бы во влиянии. Какими бы авторитарными и коррумпированными ни были режимы Мадуро и Лукашенко, они не столь интегрированы в глобальную систему, как режим Путина, и не зависят от личного доступа их заинтересованных сторон к западным банкам и финансовым учреждениям.

Кремлевские чиновники и олигархи долгое время относились к России как «месту мародерства, вывозив добычу на Запад», где их деньги защищены верховенством права, в котором они отказывают собственным гражданам.

По оценкам, частные российские активы за рубежом составляют от 800 миллиардов долларов до 1,3 триллиона долларов, причем большая часть этого богатства, вероятно, связана с Путиным. Недавние раскрытия журналистов-расследователей, включая Панамские документы и Pandora Papers, дали лишь небольшой взгляд на огромные иностранные активы ближайшего окружения Путина.

Для глобально интегрированной автократии перспектива международного непризнания представляет собой экзистенциальную угрозу, которой нет для «островных» авторитарных стран, таких как Беларусь Лукашенко. Нервная реакция в Москве выдала чувство незащищенности, которое Кремль обычно скрывает. Фактически резолюция Коэна-Уилсона разоблачила уязвимое место режима Путина.

Вероятно, судьбу России могут и должны решать сами россияне. Несмотря на сокрушительное давление против гражданского общества, признаки общественного недовольства продолжительным правлением Путина — от падения рейтингов режима до масштабных уличных протестов трудно скрыть. Выборы в 2024 году, которые Путин планирует выиграть, могут принести негативные последствия для него, как это произошло с другими автократами на постсоветском пространстве.

Мировые демократии могут отказаться от помощи Путину с его незаконным захватом власти. Резолюция Коэна-Уилсона является важным шагом в этом направлении, резюмирует издание.

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