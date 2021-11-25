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|Умер бывший мэр Киева Омельченко
|25.11.2021 16:25
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Фото: прежний мэр (УНИАН)
Сегодня, 25 ноября 2021 года, умер прежний мэр . Ранее его госпитализировали с коронавирусом, у него значительное поражение легких.
Об этом сообщает со ссылкой на мэра Виталия Кличко, информирует .
"Сегодня не стало Александра . Бывшего городского головы столицы, главы , народного депутата, депутата Киевсовета", - отметил он и выразил соболезнования родным и близким бывшего мэра.
Что известно об Омельченко
Он возглавлял с 8 августа 1996 по 20 апреля 2006, также находился на должности председателя Киевского городского совета с 30 апреля 1998 по 30 мая 1999 года.
Киевский городской голова с 30 мая 1999 по 14 апреля 2006 года. Бывший народный депутат Украины.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что заразился коронавирусом и в тяжелом состоянии был госпитализирован с поражением легких.