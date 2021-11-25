"Репортаж Украинской правды о праздновании дня рождения главой офиса президента Андреем Ермаком своего дня рождения в государственной резиденции «Синьогора» является убийственным по значению заявлением о преступлении. Но комментарий Офиса президента с оправданиями является нисколько не меньшим разоблачительным документом, и позволяет теперь точно установить, на какие факты Зеленскому и Ермаку нечего ответить",- об этом на своей страничке в Фейсбуке журналист Юрий Бутусов, информирует со ссылкой на .

"Итак, для начала давайте кратко перечислим факты, которые стали нам известны из репортажа Михаила Ткача:

1. 19 ноября самолет Hawker 850XP (UR-WRS) , принадлежащий структурам, близким к группе Коломойского везет кого-то в Ивано-Франковск из . Никаких иных авиарейсов в тот день в Ивано-Франковск нет – ни частных ни государственных. Возникает версия, что этот единственный авиарейс мог привезти Зеленского и Ермака в «Синьогору» в компании с ближайшим партнером олигарха Коломойского Тимуром Миндичем.

2. 20 ноября. Забронировать номера в гостинице в Гуте, которая обычно открыта для туристов невозможно – вся резиденция закрыта для посещений, для охраны сосредоточены многие десятки сотрудников Госохраны, которые контролируют периметр и подъезды на всех дорогах к резиденции. Очевидно, такие широкомасштабные действия означают присутствие на объекте президента Украины, Зеленский уже прибыл туда.

3. 21 ноября вертолет прилетел в Ивано-Франковск в 5.00, а в 7.00 вылетел в . Через час после прилета в президент возлагает цветы у памятника. А через час после приема в ОП вертолет в 13.00 снова вылетает из Козина в Ивано-Франковск. График перелетов вертолета полностью совпадает с графиком действий президента и главы его офиса.

4. 22 ноября, в понедельник, на базе в «Синьогора» обнаружен медицинский автомобиль, который сопровождает президента – номер АА 0578 АА. Таким образом, присутствие Зеленского 20-22 ноября в «Синьогоре» подтверждено.

5. 22 ноября в 13.15 два вертолета поднимается с взлетной площадки госрезиденции и летят в сторону – один Супер Пума . А второй - Ми-8 в камуфляже.

6. Журналисты сделали вывод: Зеленский и Ермак провели выходные вместе в «Синьогоре» на протяжении 4 дней – пятница-понедельник. Для перевозки президента и главы офиса, вероятно, использовался самолет олигарха и вертолеты госструктур, которые не могут применяться для перевозки частных лиц. Для празднования дня рождения чиновника использовалась вся государственная резиденция вместе с гостиницей, с привлечением крупных сил охраны, с десятками людей обслуги и всем президентским кортежем.

Офис президента дал официальный ответ, который мы разберем по пунктам:

«Перше: офіційно повідомляємо, що не було жодного 4-денного святкування з феєрверками, концертами, макетами венеційської архітектури, масовкою гостей та іншими принадами, які ще можна додумати для більшої ефектності.

Друге: не було використання державних чи приватних літаків жодних осіб, пов'язаних з будь-якими бізнесменами. Гвинтокрилами ДСНС гостей чи взагалі сторонніх осіб не перевозили, тим більше з розважальною метою.

Третє: у п'ятницю Президент працював у Києві – на Банковій. Ввечері того дня відбув до резиденції в Гуті. У неділю Глава держави був у Києві на відповідних заходах, присвячених річниці початку Революції Гідності. У понеділок він також перебував на робочому місці.

Четверте: користування цією резиденцією протягом одного-двох днів, як і гвинтокрилами, які забезпечують пересування Президента, відбувалося згідно зі звичайними протоколами щодо переміщення Президента та його співробітників і користування відповідними об'єктами.

П'яте: з інших представників влади до резиденції заїжджав лише Олексій Чернишов, який перебував у ті дні в Рівному та пересувався автівкою.

Шосте: Андрій Єрмак відзначив день народження у понеділок в Києві – з батьками, у вівторок його привітали колеги в Офісі Президента.

Сьоме: сподіваємося, що наступного разу отримаємо запит на надання інформації хоча б за добу до виходу репортажу, щоб можна було встигнути відповісти на всі запитання й додати правдивої інформації до матеріалу, який готується.

І головне. Безумовно, не хотіли про це передчасно повідомляти, але наступного місяця відзначатиметься День працівників дипломатичної служби України. Зберуться – і саме в резиденції в Гуті – понад сто голів дипломатичних і консульських представництв України. Відбудеться спеціальний дипломатичний форум – з відповідною програмою. Підготовка до цього форуму на місці вже триває».

Комментарий к пункту 1: журналисты в сюжете никаких деталей праздника не указывали, офис не ответил на вопрос – использовалась ли в принципе госрезиденция для празднования дня рождения чиновника на протяжении четырех дней, да или нет? Ответа нет.

Комментарий к пункту 2 и пункту 4: эти два пункта не просто не отвечают на поставленные в репортаже вопросы, но и противоречат друг другу. «Не было использования самолетов лиц, связанных с каким-либо бизнесменами» - а что было? Как Зеленский и Ермак добрались до резиденции? Кого возил самолет Коломойского в Ивано-Франковск в тот день когда президент появился в госрезиденции? Что значит посторонних лиц вертолетами не перевозили? А кого перевозили вертолетами с государственной резиденции? Там что – спасательная операция проводилась и перевозили пострадавших? И зачем вы пишете, что перевозка вертолетами осуществлялась согласно протоколам, если утверждаете при этом, что вертолетами посторонних лиц не перевозили? Почему нельзя написать – кто летал на вертолетах ГосЧС? И почему вы ни словом не упомянули кто летал на военном Ми-8? На каком самолете или вертолете прибыли Зеленский и Ермак в госрезиденцию? Был ли с ними вместе в резиденции партнер олигарха Коломойского Тимур Миндич, в квартире которого Зеленский праздновал свой день рождения?

Ответа нет.

Комментарий к пункту 3: Почему вы не указали в какое время был президент на рабочем месте в пятницу, субботу, воскресенье и понедельник, ведь это и являлось бы нормальным ответом на вопросы? Журналисты как раз показали, что президент для своего удовольствия и удовольствия Ермака катался на вертолете в госрезиденцию вместо работы. Ответа нет.

Комментарий к пункту 5: А с какой целью Алексей Чернышов случайно заехал в госрезиденцию из Ровно? Почему он молчит? И вы не ответили на вопрос расследования, как он улетел из «Синьогори», использовал ли вертолет? Ответа нет.

Комментарий к пункту 6: Ермак вполне мог отмечать день рождения вечером в понедельник, журналисты поставили совсем другой вопрос – как вы отмечали день рождения четыре дня до возвращения в Киев? И почему не отмечал с родителями свой день рождения в воскресенье, когда он случился, а в понедельник, на следующий день. Ответа нет.

Комментарий к пункту 7: свой ответ на репортаж офис президента подготовил меньше чем за один час поздно ночью, почему же для ответа на вопросы Ткача не хватило целых 8 часов в рабочий день? Ответа нет.

Комментарий к главному: какое это имеет отношение к сюжету? Неужели президент и глава Офиса вылетели вместе с Миндичем для подготовки какого-то протокольного мероприятия на целых четыре дня? Они там что – столы сами расставляли? И почему – и вот это самое главное - не было никакого объявления на сайте президента о проведении рабочего визита в область, как это положено делать по протоколу? Где документы, что это было за государственное мероприятие на выходные? Ответа нет.

А теперь делаем выводы из репортажа журналистов и ответов офиса президента.

1. Перелеты и поездка президента Зеленского и главы офиса Ермака не были заявлены как официальное мероприятие, и привлечение к обслуживанию частного визита в выходные дни государственной резиденции, вертолетов государственных структур, требует отчета перед обществом, которого офис президента не предоставил. Использование для частных целей государственного имущества – это коррупция.

2. Как именно Зеленский и Ермак добрались до «Синьогори» 19 ноября неизвестно. И есть высокая вероятность, что прилетели они на том самом единственном авиарейсе – на самолете олигарха Игоря Коломойского, против которого ведет расследование ФБР , и который находится под санкциями госдепартамента . Hawker 850XP (UR-WRS) принадлежит авиакомпании Windrose Airlines, которая владеет двумя самолетами такого типа, и которая принадлежит, по данным СМИ, олигарху Игорю Коломойскому. На втором таком «Хоукере» в феврале 2021 года пытался вылететь из Днепра перед вручением подозрения по делу Приватбанка один из близких соратников Игоря Коломойского Владимир Яценко. Сам из-за санкций Украину не покидает, но Hawker 850XP (UR-WRS) регулярно летает из Днепра в Швейцарию, где находится офис Коломойского. Был ли Тимур Миндич – правая рука Коломойского в госрезиденции «Синьогора»? Чем он занимался там с президентом и главой офиса? Такая тесная связь с Коломойским позволяет предположить, что Зеленский с Ермаком действуют в интересах данного олигарха, и пользуются предоставленными им привилегиями в обмен на услуги. Это коррупция.

3. Зеленский и Ермак не имели права использовать для перелетов в частных целях вертолет Super Puma H-225 бортовой номер 51 Госслужбы чрезвычайных ситуаций. Этот вертолет предназначен для спасательных операций на море и спасения рыбаков на водохранилищах, оснащен прожектором для действий ночью и лебедкой для подъема людей и грузов с поверхности моря. Также вертолет оборудован системой пожаротушения. Вертолет не предназначен для осуществления пассажирских перевозок, это специализированная машина. Но у него комфортный салон, кондиционер, шумоизоляция, удобные кресла, некоторые могут раскладываться в кровати. обязано объяснить с какой целью этот вертолет летал в госрезиденцию при отсутствии каких-либо чрезвычайных ситуаций в Ивано-Франковске, и каких пассажиров перевозили. Иначе это коррупция.

4. Зеленский и Ермак не имели права использовать военный вертолет Ми-8. Мы не видим бортовой номер вертолета, но вертолет в хорошо различимом пиксельном камуфляже . Камуфляж Ми-8 Нацгвардии заметно отличается. На каком основании для частных целей используется техника Минобороны? Какие военные маневры проводились на территории резиденции? Почему вы тратите ресурс военный техники несмотря на критическую обстановку на границе с , почему тратите топливо, когда сорваны закупки и острая нехватка топлива в войсках? Это требует официального комментария МО. Иначе это коррупция.

В общем, ни на один вопрос и на один логический вывод, который следует из репортажа Ткача Офис президента не ответил. Однако такие вопросы должны последовать у украинских правоохранительных органов", - завершает Бутусов.

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