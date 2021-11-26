В Северной Корее запретили черные плащи, как кожаные, так и из искусственных материалов. Этот вид верхней одежды приравняли к "символу власти" Ким Чен Ына. Поэтому полиция снимает плащи с людей, которые решились их надевать, прямо на улицах.

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Власти Северной Кореи считают, что люди не могут носить черные плащи, так как это является "неуважительным подражением модному выбору" Ким Чен Ына. Кожаные тренчи стали популярными в 2019 году после того, как руководитель страны начал их носить.

Сначала плащи импортировали в Северную Корею из Китая, их покупали только богатые люди, ведь стоимость тренчей очень высока. Однако вскоре в самой стране начали производить такую верхнюю одежду из искуственного материала, что существенно отразилось на ее цене. В итоге плащи начали носить многие жители Северной Кореи.

В ответ на это власти страны приказали полиции изымать плащи у людей. Правоохранители снимают одежду с граждан прямо на улицах. Помимо этого, верхнюю одежду конфисковывают у продавцов.

Ситуация усугубилась после того, как кожаный черный плащ надел не только Ким Чен Ын. В январе этого года на военном параде все высокопоставленные чиновники страны появились в аналогичной верхней одежде. После этого мода на тренчи возросла еще сильнее.

В черном кожаном плаще появилась также и сестра Ким Чен Ына, которая может стать следующим правителем Северной Кореи. Из-за этого тренч приравняли к "символу власти" в стране. Из-за этого полиция устроила репрессии - теперь гонения на людей в черных кожаных плащах усилились.

Граждане Северной Кореи возмущены запретом на тренчи. Они утверждают, что купили плащи на свои деньги, следовательно никто не имеет права отбирать у них одежду. Однако полиция считает, что люди не могут носить тренчи, так как это якобы "бросает вызов авторитету высшего достоинства".

Кожаные плащи в Северной Корее стоят для местных жителей очень дорого. Тренч из натуральной кожи можно купить за 34 доллара (около 900 гривень), а из искусственной - 16 долларов (чуть больше 400 гривень). И это в то время, когда средняя зарплата жителя страны в 2021 году эквивалента стоимости одного плаща из натуральной кожи.

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